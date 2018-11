Mësim plotësues për nxënësit me vështirësi në Prizren

Mësimi plotësues për nxënësit me vështirësi në Prizren, fillon në janar të vitit 2019-të

Drejtori i Arsimit, Skënder Susuri tregon se projekti zgjatë pesë muaj.

“Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, në bashkëpunim me Kuvendin e të Rinjve nga janari i vitit 2019, do të organizojnë mësim plotësues për nxënësit të cilët kanë vështirësi në mësimnxënie dhe mësimshtues/suplementar për nxënësit me nivele”, shkruan Susuri në “Facebook”.

“DKA do të sigurojë një sasi të teksteve shkollore, materiale të tjera si: fletore, flipkarta, hamera, teknlogji mësimore etj, ndërsa me nxënësit do të punojnë jo me pak se 23 student të shkëlqyer të Komunës se Prizrenit, të cilët do të punojnë në baza vullnetare”.

Susuri tha se projekti do të finalizohet gjatë muajt dhjetor të këtij viti./PrizrenPress.com/