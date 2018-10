Vendoset gurthemelin i përmendores së Skënderbeut në Zym të Hasit

Ministri i Kulturës Rinisë dhe Sportit Kujitm Gashi, në manifestimin tradicional Takimet e Gjeçovit në Zym, i cili këtë vit mbahet në kuadër të aktiviteteve të viti mbarëkombëtar të Skënderbeut shprehu kënaqësinë e veçantë që në emër të Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës është bashkë me zymjanët në aktivitetin tradicional “Takimet e Gjeçvit”.

Ministri Gashi tha Zymi i Hasit është epiqendër e zhvillimit të një prej ngjarjeve më të mëdha në regjionin e Prizrenit në regjionin e prizrenit dhë ka karakter dhe rëndësi të veçantë kulturore e shkencore.

“Kjo ngjarje është e pakrahasueshme edhe për shkak të ruajtjes së vazhdimësisë si ngjarje e veçantë” tha Ministri Gashi.Sipas një komunikate të MKRS-së, ministri Gashi, At Shtjefën Gjecovin e portretizoi si një personaliet të shquar të kombit veçanërisht për mbledhjen argumentimin dhe dokumentimin e historisë dhe kulturës së popullit tonë, ndërsa e dha edhe një premtim para të pranishmëve.

“Që të gjithë jemi dëshmitar se Shtjefën Gjeçovit po i mungon një personalitet i madh prandaj jam sot këtu në emër të Qeverisë por edhe si Ministër i kultrurës të ju them se vitin e ardhshëm këtu do ta inaugurojmë edhe shtatoren e Pejtër Bodanit”.Ministri i Kulturës Kujtim Gashi edhe në këtë rast tha se Ministria që e udhëheq ai është e përkushtuar që t’i mbështes fuqishëm manifestimet e mëdha.Ministri Gashi bashkë me organizatorët vendosi gurthemelin e shtatores së Gjergj Kastriot Skënderbeut./KosovaPress/