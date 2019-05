Fondacioni për Zhvillim ‘’Drini’’ në koordinim me ‘Let’s Do it Kosova’, do të organizojnë një aksion pastrimi në fshatrat e Hasit.

Ky aktivitet do të filloj me datë 24.05.2019, ditë e Premte duke filluar nga ora 10:00, transmeton TV Prizreni.

Ky është njoftimi i plotë i fondacionit nga Hasi:

Fondacioni për Zhvillim ‘’Drini’’ themeluar nga Z. Kastriot Shatri dhe Z. Taulant Hodaj, në bashkëpunim me organizatën ‘’Let’s Do It Kosova’’, ju fton të merrni pjesë në aksionin e pastrimit me moton ‘’Për një Has të Pastër’’ që do të mbahet në fshatrat e Hasit duke përfshirë fshatin Gjonaj, Mazrek, Krajk, Bregu i Drinit, Lukinaj, Romajë, Kabash, Lugizhdë, Kushnin dhe Demjan.

Aktiviteti do të mbahet më 24.05.2019, ditë e Premte duke filluar nga ora 10:00!

Për vullnetarët nga Prishtina, nisja do të bëhet nga zyra e Let’s Do It Kosova në Pejton, në ora 8:30,

Ndërsa vendtakimet tjera për nxënësit dhe banorët e fshatrave janë të cekura në foto.

Me këtë iniciativë synojmë të kontribojmë sadopak në pastrimin dhe mbajtjen pastër të ambientit.

Bashkohuni me ne!