Pesë aktakuza ndaj gjashtë personave në Prizren 

Prokuroria Themelore Prizren, ka ngritur dje pesë aktakuza ndaj gjashtë personave.

Ata dyshohen për vepra penale.

Prokurori i Shtetit njofton se gjatë 24 orëve të fundit, në Prizren janë ndaluar edhe disa persona.

Raporti i plotë pa ndërhyre

Gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të Prokurorit kujdestar në Prokurorinë Themelore në Prizren – Departamenti i Krimeve të Rënda, është ndaluar për 48 orë personi me inicialet V.S., nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 267 i KPRK-së.

Ndërsa, me urdhër të prokurorit kujdestar në Departamentin e Përgjithshëm është ndaluar për 48 orë personi me inicialet J.P., nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Kanosje” nga neni 181 paragrafi 4 i KPRK-së.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit:

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, kundër të pandehurit R.B., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”, nga neni 186 paragrafi 4 nënparagrafi 4.1, lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 248 të KPRK-së. Rasti ka të bëjë me dhunë në familje.

Kërkesat për arrestim, përfshirë ato ndërkombëtare:

Bastisje:

Nga Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm, janë bërë dy kërkesa për bastisje në dy raste të ndara në regjionin e Prizrenit, për vepra penale të vjedhjes.

Sekuestrimet e përkohshme:

Pas kërkesës së prokurorit kujdestar të Departamentit të Përgjithshëm, tek gjyqtari i procedurës paraprake për aprovim të urdhërit për bastisje, është kryer bastisje në fshatin Tërrnje – Komuna e Suharekës.

Në këtë rast janë sekuestruar:

– Një (1) pushkë automatike AK-47 e kalibrit 7.62 mm;

– Një (1) karikator;

– Një (1) fishek i të njëjtit kalibër.