Legjenda e Liverpoolit, fjalë të mëdha për Shaqirin

Transferimi i Xherdan Shaqirit te Liverpooli është komentuar në mënyra të ndryshme në Angli. Nuk kanë munguar kritikat ndaj tij, por ka edhe të tillë që i thurin lavde.

Legjenda e Liverpoolit,Jamie Carragher ka lavdëruar klubin e kuq për nënshkrimin me Xherdan Shaqirin, pasi ai mbeti i impresionuar në ndeshjen e sulmuesit kundër Anglisë.

Që nga bashkimi nga Stoke City (13 milionë euro), Shaqiri ka kaluar momente të mira me “Të Kuqtë” dhe Carragher i ka thurur shpeshherë elozhe.

“Unë mendoj se është një blerje e shkëlqyeshme për Liverpoolin. Ai ka qenë në klubet e mëdha dhe ka përvojë të madhe. Ju shikoni etiketën e çmimit dhe gaboheni. Nëse Salah largohet, a do ta zëvendësojë ndonjëherë? Unë nuk mendoj se ai do ta zëvendësojë atë perfekt, por do të afrohet shumë”, ka thënë Carragher.

“Ai bëri një ndryshim kur u aktivizua kundër Leicester. Shaqiri luan më shumë në qendër të sulmit për Zvicrën, kështu që ndoshta është diçka që duhet ta shikojë edhe Klopp”, ka shtuar ish-mbrojtësi anglez.