Shenja e horoskopit që shërohet nga dhimbjet e zemrës!

Virgjëresha eshte shenja e horoskopit qe gjen paqe kete fundmuaji. Pasi të shëroheni nga dhimbjet e zemrës, asgje nuk ju ndal me. Do të ndiheni sikur sapo keni filluar kur vjen puna për të çliruar disa prej atyre demonëve që i keni mbajtur për një kohë të gjatë. Po ndryshoni dhe me shpejtësi. fundi i prillit vjen si një tsunami, cka nenkupton se jeni në procesin e transformimit të jetës suaj, dhe duke e bërë këtë, nuk jeni aq të durueshëm sa do të dëshironit të jeni kur vjen puna për të falur, harruar dhe thjesht për të ecur përpara.

Me një Hënë në Akrep, nuk mund të mos ndiheni se nuk ka asnjë mënyrë që të qëndroni teksa bëni gabime. Keni nxjerre mësime nga pesimi dhe dëshironi të provoni gjera të reja.

Ju do të kuptoni se gjithçka ka të bëjë me ritmin dhe se megjithëse është monumentale që keni filluar procesin e ndryshimit pozitiv, ka të bëjë ende me kohën. Mos nxitoni. Drejtimi qe keni marre është shumë më mirë se nga keni ardhur; ju i keni mësuar mirë mësimet tuaja. Tani, shkoni në nivelin tjetër; mos garoni. Gjithçka do të jetë mirë.

