Një tjetër Fury kërkon të ndeshet me Joshuan

Tyson ndoshta nuk do ndeshet me Anthony Joshuan në një të ardhme të afërt, por është një tjetër Fury, i cili po kërkon të përballet me britanikun.

Kushëriri i Tyson, Hughie Fury beson se është gati që të ndeshet me kampionin e katërfishtë të kategorive IBF, WBO, WBA dhe IBO, Anthony Joshuan.

“Mendoj që Joshua ka dobësi dhe unë do t’i shfrytëzoja pikat e dobëta të tij. Do isha në avantazh ndaj tij”.

“Do ta mposhti Pulev dhe pastaj do ta kërkoj në ring boksierin britanik”, tha Hughie.

Megjithatë lufta që do zhvillohet mes Denotay Wilder dhe Tyson Fury në dhjetor, me shumë gjasë do të bëjë të ditur kundërshtarin e radhës të Joshuas, i cili do ndeshet më 13 prill.

Hughie Fury ka humbur vetëm një ndeshje në 22 sosh, që nga viti 2013 kur u bë boksier profesionist.