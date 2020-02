Totaj: Qeveria e Kurtit nuk ka plan të shkruar

Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj, tha për Radion Evropa e Lirë, se është evident fakti se krejt ato kauza që i kanë përdorur gjatë fushatës partitë në koalicion, për të ardhur në pushtet, i kanë lënë anash krejt. Sipas tij, asnjë nga premtimet e dhëna, kjo qeveri nuk i ka në agjendë.

“Kjo qeveri nuk e ka një plan të shkruar. Kjo qeveri po funksionon dhe po punon me njëfarë metode të improvizimeve momentale. Këto vendime që i kanë marrë për largim, për shembull të drejtorit të doganës, kjo është një qasje për spastrime me agjendë politike”, tha Totaj.

Ai thotë se nga qeveria e re është dashur të pritet se do të sjellë diçka të re, një dimension i ri, e kualitet të ri dhe jo të merret me të kaluarën.

“Ata po merren, veç me korrigjimet e disa gjërave që janë bërë në të kaluarën. Do të thotë ne nuk po e shohim këtu një vizion, një kualitet, një dimension të ri, një vlerë të re për të cilën kemi pasur nevojë”, u shpreh Totaj.

Sipas tij, PDK-ja si parti opozitare, do të bëjë punën e saj në mënyre që mos të ndodhin gabimet e mëdha.

“Qasja e tyre për këto temat e mëdha nacionale …, po i presim të shohim se çka do të veprojnë ata. Çka do të veprojnë, sepse jemi dëshmitarë të asaj se kanë folur diçka tjetër e kanë vepruar diçka tjetër edhe derisa nuk e kemi një plan të shkruar, ne nuk e dimë se çka do të veprojnë”, u shpreh ai, duke shtuar se kritikat në drejtim të pozitës nuk do të ndalën.

“Preventiva është më e mirë sesa shërimi”, theksoi Totaj.

Njohësit zhvillimeve politike, konsiderojnë se Qeveria e Kosovës, për veprimet që ka ndërmarrë për këto ditë të qeverisjes, ka vend për kritika dhe lëvdata.