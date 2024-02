Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell.

Sipas Meteo Kosova, era do të fryjë nga juglindja, e cila kohë pas kohe pritet të jetë mjaft e fuqishme lokalisht, me shpejtësi prej 17-52 km/h!

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 15 deri në 19°C.