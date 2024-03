Prizrenasi kapet duke bërë pedofili

E. Xh, 45 vjeçar, nëpërmjet thirrjeve te vazhdueshme telefonike dhe bisedave të karakterit seksual ka shkaktuar shqetësim tek një e mitur. Biseda është marrë përsipër nga ekipi i ‘Piranjas’ në Shqipëri, të cilin kanë arritur ta identifikojnë dhe intervistojnë në vendin e punës në Prizren.

Ai nëpërmjet rrjetit social ‘Facebook’ dërgoi një kolazh të fotografive të organit gjenital, duke e shoqëruar me shprehje perverse.

Ai prezantohej si mërgimtar qe punon ne Aeroportin e Frankfurtit të Gjermanisë, ndonëse puna e tij reale ishte si mekanik në Prizren.

Ekipi i ‘Piranjat’ shkon ta vizitojë në vendin e punës dhe e pyet se çfarë mendimi ka ai për pedofilinë, duke e kundërshtuar atë si fenomen. Ai konfirmon se është baba i dy fëmijëve, një vajze 17-vjeçare dhe një djali 18-vjeç.

Kur pyetet se si do të vepronte nëse dikush do t’i shkruante vajzës së tij të mitur, ai thotë se do t’i drejtohej Policisë së Kosovës.

Gazetarja e pyet nëse i ka shkruar vajzës së mitur që jeton në Tiranë, mirëpo Elvis Xhaferi e mohon fillimisht.

Më pas, ai e pranon dhe thotë se ndjen keqardhje për veprimet e bëra.

“A mund ta ndalësh atë se po më pengon”, thotë gjatë bisedës prizrenasi.

Materialin e plotë mund ta gjeni më poshtë: