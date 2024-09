Qendrim Biraj tërhiqet nga basketbolli, Bashkimi pensionon përgjithmonë numrin 12

Kapiteni shumëvjeçar i KB Bashkimi, Qendrim Biraj, ka vendosur të tërhiqet nga basketbolli aktiv pas një karriere 18-vjeçare me klubin e qytetit të Prizrenit.

“Djali i qytetit tonë, Biraj, mori shiritin e kapitenit në vitin 2014 pas pensionimit të Valentin Spaqit dhe udhëhoqi ekipin me sukses, duke çuar Bashkimin drejt titullit të kampionatit në vitin 2018—një arritje historike për klubin tonë,” u shpreh klubi në një deklaratë, përcjell PrizrenPress.

Pas përfundimit të karrierës si lojtar, Biraj ka marrë rolin e Drejtorit Sportiv të klubit, ku pritet të vazhdojë të kontribuojë me të njëjtin pasion dhe përkushtim. Në nder të kontributit të tij të jashtëzakonshëm, klubi ka vendosur të pensionojë numrin 12 të Biraj përgjithmonë.

Në një ceremoni të veçantë, kryetari Astrit Martinaj e nderoi Birajn me një mirënjohje, ndërsa drejtori i klubit, Kushtrim Kabashi, i dhuroi fanellën me numrin 12. Tifozët e Bashkimit, “Arpagjik’t,” surprizuan Birajn me një koreografi të veçantë, duke krijuar një atmosferë emocionuese në përshëndetjen e tij përfundimtare.

“Faleminderit, Qendrim, për gjithçka që ke dhënë për këtë klub dhe për çdo moment që ke sjellë për tifozët dhe ekipin,” përfundoi deklarata e klubit./PrizrenPress.com/