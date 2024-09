`KonTur 2024` këtë vit vjen me edicionin e dytë në Prizren

Konferenca e Turizmit dhe Mikpritjes “KonTur 2024” fillon sot në Prizren, teksa qëllimi i saj është të inkurajojë diskutimin mbi mënyrat se si qyteti mund të ruajë autenticitetin e tij dhe të mbrojë mjedisin nga pasojat negative të turizmit masiv.

Në emisionin ”Mirëmëngjesi Kosovë”, në RTK, në një lidhje direkte Veron Tara, organizatori i “KonTur 2024” dha detaje lidhur me këtë konferencë.

“Kjo konferencë fillon sot dhe zgjatë tri ditë. Sot e kemi edhe ceremoninë e hapjes, ku do të tregojmë shumëçka për turizmin dhe do të kemi edhe performanca muzikore. Derisa nesër do të kemi dy sesione te konferencave, ku do të jenë katër panelistë të profesionit të turizmit nga qytete të ndryshme të Kosovës”, tha Tara.

Kjo konferencë përçon mesazhin se turizmi masiv mund të “zhvendosë” ose “mbyllë jashtë” komunitetet lokale, trashëgiminë kulturore dhe bukuritë natyrore, duke theksuar urgjencën për të adresuar këtë problem dhe për të gjetur një mënyrë më të qëndrueshme për të menaxhuar turizmin./rtklive