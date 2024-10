Mot me vranësira, reshje shiu dhe rrufe sot, me temperatura deri 19°C

Për ditën e sotme parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurta me diell, ku kohë pas kohe pritet të ketë reshje lokale shiu, të cilat në momente të caktuara pritet të jenë në formë të rrebesheve, të shoqëruara me shkarkesa rrufesh, sidomos gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes.

Gjatë orëve të para të 24-orëshit dhe në orët e mëngjesit, pritet të ketë edhe mjegull në lokalitete.

Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-32 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 11°C, ndërsa ato maksimale prej 14 deri në 19°C. /MeteoKosova/