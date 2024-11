LDK-ja mobilizohet për tubimin e 18 nëntorit në Prizren

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren është duke u mobilizuar në përgatitje për tubimin që do të mbahet më 18 nëntor në qytetin e Prizrenit.

Aktivistët dhe përkrahësit e LDK-së janë angazhuar në çdo lagje dhe fshat të qytetit, duke treguar gatishmërinë e tyre për të kontribuar në këtë ngjarje të rëndësishme.

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1247526493180194

“Mobilizimi i madh i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren është një dëshmi e punës së vazhdueshme dhe angazhimit të partisë në terren. Aktivistët dhe anëtarët e LDK-së po punojnë ngushtë me qytetarët e Prizrenit për të siguruar një tubim të suksesshëm dhe për të mbështetur programin zhvillimor të partisë”, shkruan kryetari i LDK-sw nw Prizren, Driton Selmanaj.

Në një takim të mbajtur sot, përkrahësit e LDK-së shprehën entuziazmin dhe angazhimin e tyre për të bërë tubimin e 18 nëntorit një ngjarje madhështore, ku do të mirëpritet kryetari i LDK-së, Dr. Lumir Abdixhiku.

“Ky mobilizim vjen si pjesë e përgatitjeve për zgjedhjet e 9 shkurtit, të cilat janë një mundësi për t’u shfaqur sa më të fuqishëm dhe për të sjellë ndryshimin e duhur në Kosovë”.

“Faleminderit secilit veç e veç për gadishmërinë dhe punën që po e bëni në teren për ta bërë ndryshimin me 9 shkurt. Lidhja Demokratike është dhe do të mbetet alternativa e vetme qeverisëse në Kosovë me një program zhvillimor që prek secilin qytetar”./PP/

Marketing