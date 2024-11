Latifi me kritika të ashpra për Doracakun e edukimit seksual: Degjenerim dhe sulm i drejtpërdrejtë ndaj fëmijëve

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi ka komentuar Doracakun e Ministrisë së Arsimit për edukimin seksual.

Sipas Latifit me këtë doracak po bëhet degjenerim dhe sulm i drejtpërdrejtë ndaj fëmijëve.

“Shkollat tona nuk janë studio pornografike, por janë institucione edukativo-arsimore, të cilat me gjak, me mund e me djersë i kemi ngritur, i kemi përparuar dhe i kemi strukturuar”, ka shkruar Latifi në Facebook.

Marketing