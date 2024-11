Junior 06 befason Penzën në ‘Karagaç’

Befasia e xhiros së gjashtë në Ligën e Femrave, erdhi skuadra debutuese Junior 06, që e mposhti Penzën me rezultat 74-81.

Tanyia Gordon shkëlqeu me 40 pikë te Junior 06. Ajo luajti edhe me 10 kërcime, derisa u ndihmua edhe nga Abigail Ogle me 16 pikë.

Te Penza Terry Nicole u veçua me 35 pikë, 22 kërcime e 6 topa të vjedhur, por nuk mjaftoi për fitore.

Kjo ishte fitorja e dytë e skuadrës prizrenase (2 fitore e 4 humbje), kurse Penza ka bilanc prej 3 fitoreve e 3 humbjeve.

Në xhiron tjetër, Junior 06 do të përballet me Trepçën, derisa Penza me Prishtinën.