LDK-së në Prizren i bashkohet ish-komandanti i UÇK-së, Nexhmedin Kastrati

Ish-komandanti i UÇK-së, Nexhmedin Kastrati, i është bashkuar LDK-së në Prizren.

Ai është mirëpritur nga kryetari i degës së këtij subjekti politik, Driton Selmanaj dhe deputeti Anton Cuni.

Postimi i plotë

Nexhmedin Kastrati, ka lindur në fshatin Zatriq. Shkollën Fillore e ka kryer në lagjen Arbana, Shkollën e Mesme Ushtarake e ka kryer në Sarajevë dhe Shkollën e Lartë Ushtarake në Zenic të Bosnje dhe Hercegovia. Specializimet për nivelin e lartë ushtarak i ka të përfunduara me Komandot Amerikane. Ka të përfunduar Shkollën e Policisë së Kosovës (gjenerata e parë) dhe Fakultetin Juridik Internacional.

Ka punuar në ShPK gjatë viteve 1999 – 2004 dhe ka qenë zv. Ministër gjatë viteve 2013 – 2016.Bashkë me z. Kastrati dhe të tjerët që do t’i bashkohen shtëpisë tonë politike, do të jemi forcë fituese dhe gjithmonë krah i qytetarëve.