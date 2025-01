Ramush Haradinaj e nis fushatën me ‘shko, Albin’: Ai është njëri i ligë

Lideri dhe kandidati i AAK-së për kryeministër, Ramush Haradinaj, ka kritikuar ashpër kryeministrin Albin Kurti në hapjen e fushatës në sallën “1 Tetori” në Prishtinë.

Haradinaj ka thënë se Albin Kurti duhet të largohet nga pushteti pasi sipas tij është njeri i ligë dhe mashtrues.



“Albin Kurti është njeri i ligë. Klika e tij janë njerëz të ligj E njerëzit e ligj e bijnë kohën e keqe, e mandej vyejnë njerëz të zotë, dhe ja ku i keni njerëzit e zotë. Duhet me heq k mashtruesin për me fituar Kosova. Pse duhet me heq? Mashtruesin me heq se duam siguri të plotë e të përjetshme, duam NATO e miqësi me Amerikën, prandaj duhet me heq mashtruesin. Nuk duam me bë lojna me siguri nacionale pas shpinës së aleatëve e në interes të Rusisë e Serbisë nga argati i tyre. Shko Albin, shko Nagip, shko Dejonë – se s’dojmë me na vjedh”, ka thënë Haradinaj.

