Ballkani përforcon sulmin me Valentin Sereben

FC Ballkani ka kënaqësinë të njoftojë afrimin e sulmuesit Valentin Serebe, i cili i bashkohet ekipit në formë huazimi nga skuadra e njohur rumune, CFR Cluj.

Në deklaratën zyrtare, FC Ballkani e cilëson Sereben si një përforcim të rëndësishëm për repartin ofensiv:

“Serebe vjen te Ballkani si një përforcim i rëndësishëm për repartin ofensiv, duke sjellë me vete eksperiencë dhe cilësi të dëshmuara në sulm.

Jemi të bindur se me talentin dhe përkushtimin e tij, ai do të ndihmojë ekipin në arritjen e objektivave tona këtë sezon”./PrizrenPress.com/