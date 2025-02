YTHP konsideron se rasti i sulmit dhe kanosjes nga rivali politik dëmton vlerat e komunitetit turk

Partia Turke e Lëvizjes Novatore (YTHP) ka shprehur qëndrimin se rasti i sulmit dhe kanosjes ndaj anëtarëve të saj nga rivali politik është tronditës dhe se ka dëmtuar vlerat e komunitetit turk të Kosovës.

Kjo parti ka uruar që ngjarje të tilla të mos përsëriten më.

“Partia Turke e Lëvizjes Novatore (YTHP) është thellësisht e tronditur nga sulmi ndaj anëtares sonë të Kryesisë Qendrore dhe kandidates për deputete, znj. Arda Maloku. Fakti që një incident i tillë ka ndodhur në ditën e zgjedhjeve, si pasojë e sjelljes së një përfaqësuesi politik, ka dëmtuar vlerat e komunitetit turk, ka ndikuar thellë te opinioni publik dhe fatkeqësisht ka hedhur hije mbi procesin zgjedhor. Shpresa jonë është që ngjarje të tilla të mos përsëriten më dhe që procesi ligjor në vijim të mos ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve”, thuhet në komunikatën e YTHP-së.

Në të njëjtën kohë duke u bazuar në deklaratat e organeve të hetuesisë, YTHP ka theksuar se ka pasur prova të mjaftueshme dhe dëshmi për ndalimin 48 orësh të kryetarit të KDTP-së, Fikrim Damka.

“Në deklaratën e bërë nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, është bërë e ditur se pas vlerësimit të ankesës lidhur me këtë rast nga ana e Policisë dhe Prokurorisë, si dhe pas sigurimit të provave të mjaftueshme nga vendi i ngjarjes dhe dëshmive të dëshmitarëve okularë, kryetari i përgjithshëm i KDTP-së, Fikrim Damka, është ndaluar dhe është iniciuar procesi ligjor ndaj tij”, thuhet në komunikatën e YTHP-së, me ç’rast është shpërndarë edhe deklarata e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu lidhur me këtë rast.