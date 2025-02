Sot, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, zhvillohet sfida mes Bashkimit dhe Penzës, e vlefshme për Superligën e Femrave.

Ndeshja nis në orën 17:00 dhe hyrja është falas, raporton PrizrenPress.

Pas xhiros së 13-të, Bashkimi kryeson me 25 pikë, ndërsa Penza renditet e treta me 20 pikë. Ky duel është vendimtar për vazhdimësinë e kampionatit, me të dy ekipet që synojnë fitoren./PrizrenPress.com/