Lajme

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

Degë e Lidhja Demokratike e Kosovës në Prizren ka prezantuar kandidatët për deputetë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit, duke theksuar se ata përfaqësojnë përvojë, vlera dhe përkushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit të Kosovës.

Në garën zgjedhore do të kandidojnë Anton Quni, Xhavit Ukaj, Pajtesa Aliu-Krasniqi dhe Fatmir Memaj.

“Kandidatët do të jenë pranë qytetarëve në çdo lagje dhe fshat, me synimin për të siguruar mbështetje sa më të gjerë në zgjedhjet e ardhshme”, njofton LDK-ja n? Prizren.

Po ashtu, është konfirmuar se kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, do të udhëheqë organizimin zgjedhor në cilësinë e shefit të shtabit, me fokus mobilizimin dhe arritjen e një rezultati sa më të mirë për partinë.

Në fund të njoftimit, LDK-ja ka bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim, duke shprehur besimin në një sukses të ri elektoral.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

