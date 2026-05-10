LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

Degë e Lidhja Demokratike e Kosovës në Prizren ka prezantuar kandidatët për deputetë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit, duke theksuar se ata përfaqësojnë përvojë, vlera dhe përkushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit të Kosovës.
Në garën zgjedhore do të kandidojnë Anton Quni, Xhavit Ukaj, Pajtesa Aliu-Krasniqi dhe Fatmir Memaj.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
“Kandidatët do të jenë pranë qytetarëve në çdo lagje dhe fshat, me synimin për të siguruar mbështetje sa më të gjerë në zgjedhjet e ardhshme”, njofton LDK-ja n? Prizren.
Po ashtu, është konfirmuar se kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, do të udhëheqë organizimin zgjedhor në cilësinë e shefit të shtabit, me fokus mobilizimin dhe arritjen e një rezultati sa më të mirë për partinë.
Në fund të njoftimit, LDK-ja ka bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim, duke shprehur besimin në një sukses të ri elektoral.
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren