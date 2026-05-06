Totaj uron Bashkimin për kualifikimin në finale

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Play-Off-it, pas një fitoreje të rëndësishme të arritur në një atmosferë të zjarrtë sportive, të mbushur me mbështetjen e madhe të tifozëve.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar ekipin për këtë sukses, duke vlerësuar lart angazhimin e lojtarëve dhe stafit.
“Fitore e jashtëzakonshme e KB Bashkimit sonte, në një atmosferë të zjarrtë, që dëshmoi edhe një herë pasionin e tifozëve! Me këtë triumf, Bashkimi siguroi finalen në Play-Off!”, ka deklaruar Totaj.
Ai ka përgëzuar basketbollistët dhe stafin menaxhues për këtë arritje, duke e cilësuar si një sukses të merituar për klubin dhe qytetin e Prizrenit./PrizrenPress.com/
