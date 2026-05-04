Bashkimi humb Kenny Wooten para ndeshjes vendimtare ndaj Borës

Bashkimi ka marrë një lajm të rëndë para ndeshjes vendimtare të sezonit, pasi qendra amerikane Kenny Wooten ka pësuar një lëndim në dorën e majtë në përballjen ndaj Borës
Sipas klubit prizrenas, dyshimet janë për frakturë, çka nënkupton përfundimin e sezonit për lojtarin, raporton PrizrenPress.
“Në ndeshjen e fundit ndaj Borës, Kenny Wooten pësoi frakturë në dorën e majtë dhe për fat të keq sezona për të ka përfunduar. Ekipi qëndron pranë dhe i uron shërim të shpejtë, me rikthim sa më të fortë në parket”, thuhet në njoftimin e klubit.
Ky zhvillim vjen në një moment vendimtar, pasi KB Bashkimi dhe KB Bora janë në luftë të ashpër për finalen e “Play-off”-it të ProCredit Superligës, me serinë e barazuar 2:2.
Ndeshja vendimtare që përcakton finalistin zhvillohet të mërkurën në Prizren, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe tension maksimal./PrizrenPress.com/