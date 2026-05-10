Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

By admin

Bashkimi e ka nisur me humbje serinë finale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Trepça me rezultat 94:79 në palestrën “Minatori” në Mitrovicë.

Mitrovicasit zhvilluan një ndeshje më të mirë që nga pjesa e parë, duke ruajtur kontrollin edhe në vazhdim dhe duke marrë epërsinë 1:0 në serinë finale, raporton PrizrenPress.

Bashkimi pati vështirësi në gjuajtjet nga distanca dhe nuk arriti të shfrytëzojë mirë as gjuajtjet e lira në momentet kur tentonte rikthimin në lojë. Vendimtare në këtë duel rezultuan kërcimet, ku Trepça dominoi nën kosh gjatë gjithë ndeshjes.

Më efikasi te vendasit ishte Kenny Hassbrouck me 22 pikë, 5 asistime dhe 4 kërcime, ndërsa paraqitje të shkëlqyer pati edhe Mustapha Amzil me 21 pikë dhe 14 kërcime. Kontribut të rëndësishëm dha edhe Dardan Kapiti me 16 pikë e 6 kërcime.

Te Bashkimi, më i dalluari ishte Shannon Shorter me 27 pikë, ndërsa mbështetje mori nga Ike Nwamu me 17 pikë dhe Lejson Zeqiri me 12 pikë.

Ndeshja e dytë finale zhvillohet të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:30./PrizrenPress.com/

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se është themeluar shtabi zgjedhor për zgjedhjet e...
Gjobitet i riu në Prizren, u filmua duke vozitur me 178 km/h në zonë 50 km/h

Një i ri në Prizren është ndëshkuar nga Policia e Kosovës pasi është identifikuar përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, ku shihej...

Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren

Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

Këta janë 4 lojtarët që udhëhoqën Bashkimin dhe Borën në këtë seri me më së shumti pikë

Nis sot rikonstruktimi i rrugës Kijevë–Malishevë

Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve

Nis shpërndarja e plehut artificial për mbi 1 mijë bujq në Rahovec

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Haxhi Avdyli: Vjosa Osmani e ka bërë kryeministër Albin Kurtin

Vazhdon aksioni për largimin e mbeturinave inerte në Malishevë

Zhvilloi provën e parë në Eurovision, Alis: Emocione trefish më të forta, ëndërr që po bëhet realitet

Vjosa Duraj emërohet Drejtoreshë e Tatimit në Pronë në Prizren

“Pse po më sheh shtrembër”, zënkë e çastit përfundon me plagosje në Gjonaj të Hasit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

