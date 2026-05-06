15.3 C
Prizren
E enjte, 7 Maj, 2026
type here...

Lajme

Policia mban ligjëratë në Fakultetin Juridik në Prizren

By admin

Sot, më datë 06.05.2026, me ftesë të Prof. Dr. Kadri Kryeziut, Drejtori Rajonal i Policisë, kolonel Faton Alija, së bashku me zëdhënësin rajonal të Drejtorisë Rajonale të Policisë, toger Shaqir Bytyqi, mbajtën një ligjëratë para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Sipas njoftimit të policisë, qëllimi i ligjëratës ishte njoftimi i studentëve me detyrat kushtetuese dhe ligjore të Policisë së Kosovës, si dhe me misionin dhe vizionin e saj.

“Fillimisht studentët u informuan për strukturën dhe organizimin e policisë, e më pas për misionin, vizionin dhe qëllimet e saj. Ligjërata ngjalli interesim të madh tek studentët, të cilët patën mundësi të diskutojnë dhe të shtrojnë pyetje rreth funksionimit të policisë”, thuhet në njoftim.

Në fund, profesorëve dhe studentëve iu ndanë dhurata simbolike me simbolet e Policisë së Kosovës.

Policia e Kosovës i premtoi studentëve se është gjithmonë e gatshme t’u përgjigjet kërkesave të tyre sa herë që kërkohet, dhe i ftoi ata për një vizitë studimore në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prizren, me qëllim që të njihen nga afër me punën dhe detyrat e policisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Hajdari pret Grupin e Grave Asambliste – diskutohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Prizrenit
Next article
Bashkimi në finale

Më Shumë

Lajme

Prizreni diskuton rishikimin e Grantit të Performancës Komunale me partnerët ndërkombëtarë

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot konsulentin ndërkombëtar për rishikimin e Grantit të Performancës Komunale, Gerhard Van’t Land, si dhe...
Lajme

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Të hënën, më 11 maj 2026, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit dhe komandantit të logjistikës së UÇK-së, gjeneral major...

Haradinaj kujton Masakrën e Bukoshit: Familje të tëra dhanë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës

Shorter – Cheese, duel i yjeve në gjysmëfinale të Play-off-it

Borxhet ndaj futbollistëve – Ballkani, Liria, Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74 me merkato të bllokuar nga FIFA

Ukaj i LDK-së me kërkesë për Abdixhikun: Fute Agim Veliun në listë për deputetë

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

Bashkimi kërkon finalen sonte

Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren

Fatmir Limaj në PDK? Hamza paralajmëron risi në listë

Haxhiu bëri homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh të Suharekës: Serbia kreu spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Gjobitet i riu në Prizren, u filmua duke vozitur me 178 km/h në zonë 50 km/h

Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne