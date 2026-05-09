Shtatë nëndegë të PDK-së nga Përdrinia e Prizrenit kërkojnë rikthimin e Fatmir Limajt

Përfaqësues të shtatë nëndegëve të Partia Demokratike e Kosovës nga rajoni i Përdrinisë së Prizrenit ia kanë drejtuar një kërkesë kryetarit të partisë, Bedri Hamza, për rikthimin e Fatmir Limaj në gjirin e PDK-së.
Në kërkesën e tyre, ata theksojnë se rikthimi i Limajt do të ishte në interes të forcimit të partisë, unitetit politik dhe rritjes së besimit të elektoratit në frymën e bashkëpunimit dhe të përbashkëtës politike.
Kjo iniciativë është mbështetur nga përfaqësuesit e nëndegëve të PDK-së në Piranë, Randobravë, Zojz, Medvec, Landovicë, Arbanas dhe Krushë të Vogël.
Dokumenti është nënshkruar nga Skender Elshani, Hazer Shala, Durak Thaçi, Bislim Krasniqi, Nagip Morina, Bexhat Bytyçi dhe Jetson Zylfiu, në cilësinë e përfaqësuesve të nëndegëve të PDK-së nga Përdrinia.
