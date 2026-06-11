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U rreshtua në krah me Vjosa Osmanin: Ja sa vota numëron deri më tani Haxhi Avdyli

By admin
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Qendrat Komunale të Numërimit po vazhdojnë procesin e numërimit të votave për kandidatët për deputetë.

Sipas të dhënave të përditësuara, deri më tani janë numëruar rreth 85% e votave për kandidatët për deputetë nga zgjedhjet e 7 qershorit.

Bazuar në këto të dhëna, kandidati për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haxhi Avdyli, që në këto zgjedhje u rreshtua me Vjosa Osmanin, deri më tani ka mbledhur plot 5.090 vota, duke u renditur kështu i 38-ti në listë.

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