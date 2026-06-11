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Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar për një aksident me fatalitet që ka ndodhur dje në Prizren.

Në raportin e PK’së, thuhet se, viktima, ishte dërguar për trajtim në QKUK, por se, i njëjti ka vdekur gjatë trajtimit.

‘’AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET

Rr. Faik Konica, Prizren / 10.06.2026 – 09:58. Raportohet se ka ndodhur një aksident trafiku mes një veture që drejtohej nga i dyshuari mashkull kosovar dhe një biçiklete. Si pasojë e aksidentit drejtuesi i biçikletës viktima mashkull kosovar ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, viktima gjatë trajtimit mjekësor ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje’’, thuhet në raportin e PK’së.

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