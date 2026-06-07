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“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania

By admin

Perderisa sot po mbahen zgjedhjet parlamentare, ku qytetarët do të votojnë për subjektet politike dhe kandidatët e tyre, gazetarja e Kanal 10 ka intervistuar qytetarët në Prizren ku ata kanë arritë nga Gjermania për të votuar në Kosovë.

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Ata kanë treguar se kanë votuar duke e kryer obligimin e tyre qytetar.

“Kemi ardhë nga Mynheni nga Gjermania, ku jetojmë mbi 30 vite atje”, tha mes tjerash çifti nga Prizreni.

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