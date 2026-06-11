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Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

By admin

Nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Arta Gashi, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga KUSA në bashkëpunim me Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, me temën “Investimet në Kosovë: Sfidat, Pengesat dhe Mundësitë për Reforma”.

Gjatë diskutimit u trajtuan çështje që lidhen me përmirësimin e klimës së investimeve, sfidat me të cilat përballen investitorët dhe mundësitë për reforma që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit.

Sipas njoftimit të komunës, nënkryetarja Gashi ndau perspektivën e nivelit lokal mbi rëndësinë e krijimit të një mjedisi më të favorshëm për investime.

“Në këtë tryezë, nënkryetarja ndau perspektivën e nivelit lokal mbi rëndësinë e krijimit të një mjedisi më të favorshëm për investime, forcimin e bashkëpunimit institucional dhe avancimin e reformave që nxisin zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik”, thuhet në njoftimin e Komunës së Suharekës.

Tryeza mblodhi përfaqësues institucionalë dhe ekspertë të fushave të ndryshme për të diskutuar sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e klimës së investimeve në Kosovë./PrizrenPress.com/

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