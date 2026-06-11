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Komiteti për Komunitete në Prizren trajton mundësitë për të rinjtë në FSK

By admin

Në Komunën e Prizrenit është mbajtur mbledhja e rregullt e Komitetit për Komunitete, e udhëhequr nga kryesuesja Sevilay Igci Hapçi.

Në takim morën pjesë anëtarët e Komitetit për Komunitete, përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues të UNMIK-ut në Prizren dhe Pejë, si dhe të OSBE-së.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë mbledhjes u bë informimi i përgjithshëm lidhur me konkursin e shpallur nga Forca e Sigurisë së Kosovës për pranimin e kadetëve të rinj për vitin akademik 2026/2027, si dhe u diskutuan mundësitë për promovimin e edukimit, bursave dhe akademive ushtarake për të rinjtë.

“U bë informimi i përgjithshëm lidhur me konkursin e shpallur nga Forca e Sigurisë së Kosovës për pranimin e kadetëve të rinj për vitin akademik 2026/2027; shqyrtimi i mundësive për promovimin e edukimit, bursave dhe akademive ushtarake për të rinjtë”, theksohet në njoftim.

Po ashtu, në takim u trajtuan edhe aktivitetet informuese lidhur me procedurat dhe kriteret e aplikimit për kadetët e rinj./PrizrenPress.com/

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