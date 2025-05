Mallorca e di se ëndrra për Europë do të shuhet nëse nuk fiton sonte – rikthehet titullar Vedat Muriqi

Mallorca e ka të qartë se ëndrra për të rikthyer futbollin europian pas 22 vitesh do të shuhet, nëse nuk arrijnë të ndalin urgjentisht rënien alarmante në formë.

Skuadra e Jagoba Arrasate hyn në këtë javë me pikë të barabarta me Rayo Vallecanon e vendit të tetë, por do të ndiejnë keqardhje që nuk janë më thellë në zonën europiane, pas një serie prej katër humbjesh në gjashtë ndeshjet e fundit të kampionatit (1 fitore, 1 barazim).

“Piratët” nuk kanë arritur të shënojnë asnjë gol në katër nga këto ndeshje, me humbjen 1-0 ndaj Gironës, një skuadër që gjithashtu lufton për mbijetesë, që e çoi rekordin negativ të mosshënimit në më shumë se 300 minuta.

Në fakt, vetëm skuadra e fundit në tabelë dhe kundërshtarët e kësaj jave, Real Valladolid, kanë shënuar më pak gola për ndeshje këtë sezon sesa Mallorca (0.91), një statistikë shqetësuese për një skuadër që ka mbajtur vetëm një portë të paprekur në 11 ndeshjet e fundit në shtëpi.

Ndërkohë, Valladolidit i ka përfunduar sezoni në aspektin e objektivave, duke luajtur vetëm për krenari, por ata vijnë në “Son Moix” me rekordin më të keq si mysafir në pesë ligat elitare të Europës.

Ata kanë humbur 11 ndeshje radhazi jashtë fushe në të gjitha garat, duke pësuar të paktën dy gola në 10 prej tyre dhe kanë marrë vetëm tre pikë në transfertë gjatë gjithë sezonit (1 fitore, 16 humbje).

As në shtëpi nuk kanë bërë më mirë, me një humbje 2-1 ndaj Barcelonës javën e kaluar – edhe pse kaluan të parët në avantazh – që e çoi serinë e disfatave në tetë. Të gjitha këto tregojnë se Valladolid do të largohet nga La Liga pa shumë rezistencë, por historia sugjeron që tifozët mund të kenë një grimë shprese për këtë udhëtim, pasi kanë fituar në nëntë nga 13 përballjet e fundit direkte ndaj Mallorcas (1 barazim, 3 humbje).

Lojtarët për t’u ndjekur: Mallorca shpreson që rikthimi i Vedat Muriqit t’i japë fund krizës së golave, pasi të gjitha shtatë golat e tij këtë sezon kanë ardhur në shtëpi.

Te Valladolid, Mario Martín do të jetë nën vëzhgim të veçantë nga arbitrat, pasi ka marrë më shumë kartonë të kuq (tre) se çdo lojtar tjetër në La Liga këtë sezon.

Statistikë e nxehtë: Valladolid ka pësuar një rekord prej 23 golash pas minutës së 75-të në La Liga këtë sezon – më shumë se çdo ekip tjetër. /GazetaExpress/

Formacionet Zyrtare:

Mallorca vs Real Valladolid