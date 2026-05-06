15.3 C
Prizren
E enjte, 7 Maj, 2026
type here...

Lajme

Xheladini uron Ditën e Goranëve në Dragash

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka uruar komunitetin goran me rastin e 6 Majit – Ditës së Goranëve.

Në urimin e tij, Xheladini është thirrur në shprehjen popullore gorane “Ku do që të jesh, për Shëngjergj në shtëpi të jesh”, duke theksuar lidhjen e fortë të komunitetit me vendlindjen, traditat dhe kulturën.

Ai ka vlerësuar se kjo festë shënon jo vetëm ardhjen e pranverës, por edhe forcimin e lidhjeve familjare e shoqërore, si dhe përkushtimin për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore ndër breza.

Xheladini u ka uruar qytetarëve ditë festive me gëzim, harmoni dhe miqësi, duke inkurajuar që festat të kremtohen me dinjitet dhe respekt të ndërsjellë si pjesë e barabartë e Komunës së Dragashit./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Bashkimi në finale
Next article
Totaj uron Bashkimin për kualifikimin në finale

Më Shumë

Sport

Kosova vishet me adidas

Kombëtarja e Kosovës do të paraqitet me fanella të reja të adidas për ciklin e ri të garave evropiane, në kuadër të Skemës së...
Lajme

Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka paralajmëruar qytetarët për një dukuri shqetësuese që po shfaqet në këtë rajon, e cila paraqet rrezik të...

Drini i Bardhë nuk ia del në Mitrovicë

Haxhi Avdyli: Vjosa Osmani e ka bërë kryeministër Albin Kurtin

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Rexhep Qosja, një gjeni i pavdekshëm

Në Prizren përkujtohet dëshmori Halil Gashi

Kujtohen vitet e rezistencës: Vizitohet objekti ku u mbajt gjallë arsimi shqip në Prizren

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

Totaj: Mirëmbajtja e gjelbërimit prioritet në zonën historike të Prizrenit

Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Vjosa Duraj emërohet Drejtoreshë e Tatimit në Pronë në Prizren

Malisheva mobilizohet kundër EHKK-së, formohet shtabi emergjent

Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne