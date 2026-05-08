Totaj priti ish-presidenten Atifete Jahjaga, u diskutu për projektin “Murali Çast”

Kryetari i Prizren, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga, me të cilën ka biseduar lidhur me nismën “Murali Çast”, projekt që pritet të realizohet në një nga hapësirat më të frekuentuara të qytetit.
Në takim u diskutua për rëndësinë e ruajtjes së kujtesës kolektive, promovimit të vlerave shoqërore dhe mbështetjes institucionale për iniciativa që përcjellin mesazhe të dinjitetit, solidaritetit dhe të drejtave të njeriut.
Totaj vlerësoi këtë projekt si një iniciativë me rëndësi historike, shoqërore dhe kulturore për qytetin e Prizrenit, duke shprehur gatishmërinë e institucionit komunal për bashkëpunim në realizimin e tij.
“Mirëprita sot ish-presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga, me ç’rast diskutuam për nismën ‘Murali Çast’, që do të realizohet në një prej pikave më të frekuentuara të Prizrenit. Gjatë takimit theksuam rëndësinë e ruajtjes së kujtesës kolektive, sensibilizimit shoqëror dhe mbështetjes institucionale për iniciativa që promovojnë dinjitetin, solidaritetin dhe të drejtat e njeriut”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren