15.9 C
Prizren
E premte, 8 Maj, 2026
type here...

Fokus

Parregullsi në spitalin e Prizrenit me Hemodializë, lirohet nga detyra kryeinfermieri

By admin

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka njoftuar se ka nisur një proces të monitorimit dhe mbikëqyrjes në të gjitha repartet, me qëllim të “vënies së rregullit, ligjshmërisë dhe rritjes së llogaridhënies” në punë, ndërsa ka bërë të ditur se gjatë këtij procesi janë identifikuar parregullsi të rënda në Shërbimin e Dializës.

Sipas njoftimit, në tetor të vitit 2025 u është dërguar një urdhëresë shefave, kryeinfermierëve dhe udhëheqësve të njësive për zbatimin e disiplinës dhe përgjegjësive në punë.

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Për këtë qëllim, spitali thotë se ka formuar një komision të posaçëm, i cili përmes kontrollit të drejtpërdrejtë dhe monitorimit të kamerave të sigurisë, ka konstatuar parregullsi në Hemodializë.

“Përmes kontrollit të drejtpërdrejtë dhe monitorimit të kamerave të sigurisë, [komisioni] ka identifikuar parregullsi të rënda në Shërbimin e Dializës”, thuhet në njoftim.

Spitali bën të ditur se pas verifikimit të pamjeve, është konstatuar se punëtorët e hemodializës, përfshirë edhe kryeinfermierin, kanë bërë regjistrimin e hyrje-daljeve duke përdorur kartelat elektronike të njëri-tjetrit, “në mënyrë të paautorizuar”.

“Është konstatuar se punëtorët e hemodializës, përfshirë edhe kryeinfermierin, kanë bërë regjistrimin e hyrje-daljeve, duke përdorur kartelat elektronike për njëri-tjetrin në mënyrë të paautorizuar”, thuhet më tej.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

 

Sipas njoftimit, lidhur me gjetjet, drejtori ekzekutiv ka thirrur në takim urgjent shefin, kryeinfermierin dhe stafin e Hemodializës, ku janë njoftuar zyrtarisht me parregullsitë e evidentuara.

Si rrjedhojë, spitali ka bërë të ditur se është iniciuar procedura disiplinore për të gjithë personat e përfshirë, ndërsa kryeinfermieri është liruar nga detyra.

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

“Është iniciuar menjëherë procedura disiplinore në Komisionin Disiplinor për të gjithë personat e përfshirë, ndërsa kryeinfermieri është liruar nga detyra”, thuhet në njoftim.

Spitali pretendon gjithashtu se pas masave të ndërmarra, “individët që kanë abuzuar me detyrën” kanë tentuar të shantazhojnë procesin e punës në Shërbimin e Dializës, por menaxhmenti thotë se ka marrë masa që shërbimi të mos ndërpritet.

“Menaxhmenti ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që procesi i punës të mos ndërpritet”, thuhet në njoftim.

Spitali ka siguruar se pacientët do të vazhdojnë të marrin shërbimet e dializës pa pengesa.

“Sigurojmë qytetarët se të gjithë pacientët kanë marrë dhe do të vazhdojnë të marrin shërbimin e nevojshëm të dializës pa asnjë pengesë”, thuhet në reagim.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Në fund, menaxhmenti i Spitalit të Prizrenit ka theksuar se nuk do të tolerojë abuzimet me detyrën zyrtare, duke thënë se është i vendosur të vazhdojë me vendosjen e rregullit dhe disiplinës.

Previous article
Përkujtohet Ekrem Rexha – Drini

Më Shumë

Lajme

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë hapa konkretë për përmirësimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin më efikas të mbeturinave, përmes një memorandumi bashkëpunimi për regjistrimin...
Lajme

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Një person është arrestuar në Malishevë pasi që i njëjti është kapuar me marihuanë dhe kokainë. Sipas policisë, me vendim të prokurorit i dyshuari është...

“Hasi Jehon”, festivali gjysmë shekullor që ruan traditën

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Rreth 5.700 nxënës i nënshtrohen kontrolleve shëndetësore në Prizren, Totaj viziton shkollën “Gani Saramati”

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Rexhaj për bashkëpunimin e LDK-së me Vjosa Osmanin: Është koalicion i zorit

Liria mposht Besën e Pejës, tri pikë jetike në shtëpi

Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Prizreni hap konsultim publik për Rregulloren e Menaxhimit të Mbeturinave

Rrahje mes dy personave në Rahovec, njëri dërgohet në mbajtje

“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria” – Osmani vlerëson festivalin në Gjonaj

Beteja vendimtare për finale: Bashkimi dhe Bora sonte për një vend ndaj Trepçës

Kjo është pasuria e kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Haradinaj përkujton komandant Drinin dhe dëshmorët e 8 Majit: Sakrifica e tyre është themeli i lirisë së Kosovës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne