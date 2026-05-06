Zbulohet kundërvajtje doganore në Prizren me vlerë 6 mijë euro

Zyrtarët doganorë në Zyrën e Brendshme Doganore Prizren kanë identifikuar deklarim të pasaktë të mallrave gjatë procedurave të zhdoganimit.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë ekzaminimit u konstatuan mospërputhje midis deklarimit të subjektit dhe gjendjes faktike, me një diferencë vlerësore rreth 6,000 euro.
“Sipas Kodit Doganor Nr. 08/L 247, ky veprim përbën kundërvajtje doganore (deklarim i pasaktë i sasive dhe përshkrimit të mallrave). Dogana e Kosovës ka iniciuar procedurat përkatëse administrative dhe riafirmon angazhimin e saj në parandalimin e kontrabandës dhe në mbrojtjen e tregtisë së ndershme”, thuhet në njoftim.
