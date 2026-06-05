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Bedri Hamza: Në Rahovec nuk mungon puna, mungon mbështetja e shtetit

By admin

Kandidati për Kryeministër i PDK-së, Bedri Hamza, ka mbajtur një tubim me qytetarët e Rahovecit.

Hamza në Rahovec nuk mungon puna, por mungon mbështetja e duhur nga shteti.

Ai ka thënë se duhet t’i themi stop krizës ekonomike që po rëndon mbi çdo familje, stop krizës bujqësore që po i godet fermerët tanë dhe stop krizës politike që po e dëmton shtetin tonë.

Hamza ka thënë se duhet ta ndryshojmë Kosovën.

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