Totaj voton në Prizren, u bën thirrje qytetarëve të dalin në zgjedhje

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka votuar sot së bashku me familjen e tij në zgjedhjet për Parlamentin e Republikës së Kosovës.
Pas votimit, Totaj i ftoi qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të marrin pjesë në procesin zgjedhor.
“Së bashku me familjen time, sapo votuam për ta përmbushur obligimin tonë qytetar dhe për të kontribuar në procesin demokratik të vendit”, ka deklaruar Totaj.
Ai theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, duke nënvizuar se çdo votë është e rëndësishme për të ardhmen e vendit.
“I inkurajoj të gjithë qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe të marrin pjesë në zgjedhjen e Parlamentit të ri të Republikës së Kosovës. Çdo votë ka rëndësi për të ardhmen e vendit dhe fëmijëve tanë”, u shpreh ai./PrizrenPress.com/
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