“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

By admin

Një ngjarje e veçantë muzikore dhe historike do të shënohet këtë të enjte në Prizren, me premierën e këngës kushtuar legjendës së luftës dhe lirisë, Ekrem Rexha – Komandant Drini.

Tenori i njohur shqiptar, Kastriot Tusha, sjell himnin e përjetësimit me titullin “Emrin tënd e përjetësova”, një këngë që pasqyron dhimbjen, krenarinë dhe jehonën e brezave për sakrificën dhe guximin e komandantit.

Premiera do të zhvillohet në orën 17:00./PrizrenPress.com/

Pensionohet profesori i Biologjisë në gjimnazin “Gjon Buzuku”, Bedrija Shabani
Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave

