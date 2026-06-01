Në Spitalin e Prizrenit nis Skriningu Neonatal për zbulimin e hershëm të sëmundjeve tek foshnjat

Në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka filluar zbatimi i Skriningut Neonatal, një program që mundëson zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongjenitale dhe metabolike tek foshnjat e porsalindura.
Ky program realizohet përmes një procedure të thjeshtë, të sigurt dhe pa rrezik, duke mundësuar diagnostikim dhe trajtim në kohë, me qëllim parandalimin e komplikimeve të mundshme dhe sigurimin e një fillimi më të shëndetshëm të jetës, raporton PrizrenPress.
Njoftimin për fillimin e këtij programi e ka bërë drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, i cili ka theksuar rëndësinë e këtij hapi në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe kujdesit ndaj gjeneratave të reja.
“Po ndaj me ju një lajm të rëndësishëm! Në Spitalin e Përgjithshëm ‘Prim. Dr. Daut Mustafa’ në Prizren ka filluar zbatimi i Skriningut Neonatal, një program që mundëson zbulimin e hershëm të sëmundjeve të caktuara kongjenitale dhe metabolike tek foshnjat e porsalindura. Përmes një procedure të thjeshtë, të sigurt dhe pa rrezik, krijohen mundësi për diagnostikim dhe trajtim në kohë, duke parandaluar komplikime të mundshme dhe duke siguruar një fillim më të shëndetshëm të jetës për fëmijët tanë. Ky është një hap tjetër përpara në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe në kujdesin që u ofrojmë gjeneratave më të reja. Çdo foshnjë meriton një fillim të sigurt në jetë”, ka deklaruar Hajdari./PrizrenPress.com/
