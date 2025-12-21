2.6 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

By admin

Katër banesa moderne në zonat më të mira të Prizrenit, me mundësi pagese fleksibile në këste.

Lokacionet
• 3 banesa në lagjen Dardania, rruga kryesore Prizren – Suharekë
• 1 banesë në Kompleksin Prizreni i Ri

Banesë – 64.83 m² | Kati i 2-të
•  Qëndrim ditor + kuzhinë
• 2 dhoma gjumi
• Banjo +  Toalet
•Terasë
• Depo

Banesë – 64.83 m² | Kati i 4-të
• Qëndrim ditor + kuzhinë
•  1 dhomë gjumi
• Banjo
• Terasë
• Depo

Banesë – 87.92 m² | Kati i 7-të
•  Qëndrim ditor + kuzhinë
• 2 dhoma gjumi
• Banjo + ? Toalet
• Terasë
• Depo
• Utility

Banesë – 84.67 m² | Kompleksi “Prizreni i Ri”
• Dhoma e ditës
• Tryezaria + Kuzhina
•2 dhoma gjumi
• Koridori
• Banjo + Toalet
• Loxhë

Zonë e qetë, e sigurt dhe e zhvilluar
Mundësi pagese me këste
Na kontaktoni: +383 44 477 260

 

 

Previous article
Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 
Next article
Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Më Shumë

Fokus

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Fshati Ratkoc i Rahovecit është tronditur mëngjesin e sotëm nga një person i cili ka djegur një autoambulancë dhe ka tentuar t’u vë zjarrin...
Fokus

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Rreth vdekjes së 12-vjeçares L.Shala, në Pediatrinë e Prizrenit, për Klankosova.tv janë deklaruar nga spitali i qytetit.   Shefajet Berisha nga Spitali i Prizrenit, thotë se...

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

Dy vite pa Illmen Bajrën – KB Bashkimi e kujton figurën dhe kontributin e ti

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Rahoveci me fitore të madhe ndaj Pejës

Bashkimi rikthehet te fitorja

41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne