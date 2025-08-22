BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

BiCredit vazhdon të zgjerohet për t’ju shërbyer edhe më afër!
Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se kemi hapur pikën tonë të re në Prizren, për të qenë më pranë qytetarëve.
Apliko për kredi: https://bicredit-ks.com/aplikimi-per-kredi/
Që nga sot, të gjitha shërbimet tona janë në dispozicionin tuaj edhe në këtë pikë të re:
Kredi konsumuese për çdo nevojë personale
Kredi për biznese të vogla dhe të mëdha
Kredi për bujqësi dhe zhvillim rural
Kredi për renovime dhe projekte të shtëpisë
Procedura të shpejta, pa shumë dokumente.
BiCredit është këtu për t’ju ndihmuar të realizoni ëndrrat tuaja, të përballoni nevojat financiare dhe të rriteni ekonomikisht – kudo që jeni.
Ejani na vizitoni në pikën tonë të re në Prizren dhe përfitoni nga shërbimi profesional, i shpejtë dhe i sigurt që na dallon!
Na kontaktoni për më shumë informacione:
Adresa: Rr. Besim Shala, p.n. (Rruga për Nashec)
Tel: 048 200 288
[email protected]
www.bicredit-ks.com