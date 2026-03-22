Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

Liria ka shënuar një fitore të jashtëzakonshme në Prizren, 3:1 ndaj 2 Korrikut në kuadër të Ligës së Parë, duke përmbysur rezultatin pas golit të hershëm të mysafirëve, raporton PrizrenPress.

2 Korriku kaloi në epërsi me golin e Meshack Kraikut, por Liria nuk u dorëzua. Fitim Susuri barazoi shpejt për 1-1 dhe kështu përfundoi pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, Susuri u tregua sërish vendimtar, duke shënuar nga pika e bardhë për epërsinë 2-1, ndërsa Albion Kurtaj vulosi fitoren me golin e tretë për 3-1, duke shpërthyer në gëzim tifozët prizrenas.

Me këtë triumf, Liria ngjitet në vendin e tretë me 49 pikë, vetëm 5 pikë larg kreut, dhe vazhdon të luftojë fuqishëm për vendet e para për inkuadrim në Superligë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

