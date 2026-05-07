Trepça dhe Bashkimi përballen sërish për titullin e kampionit – ky është orari i finaleve

Trepça dhe Bashkimi do të përballen edhe këtë edicion në finalen e madhe të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, në një rivalitet që tashmë është bërë tradicional në basketbollin kosovar.
Dy skuadrat u ndeshën edhe sezonin e kaluar në finale, ku mitrovicasit triumfuan me rezultat 4:2 në seri. Po ashtu, Trepça ka dalë fituese edhe në dy finalet e fundit të Kupës së Kosovës ndaj Bashkimit.
Finalet nisin të dielën në Mitrovicë, ndërsa kampion shpallet skuadra që arrin katër fitore, raporton PrizrenPress.
Orari i finaleve:
Finalja I – 10.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi
Finalja II – 13.05.2026 (E mërkurë)
Trepça – Bashkimi
Finalja III – 17.05.2026 (E diel)
Bashkimi – Trepça
Finalja IV – 20.05.2026 (E mërkurë)
Bashkimi – Trepça
Finalja V – 24.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi
Finalja VI – 27.05.2026 (E mërkurë)
Bashkimi – Trepça
Finalja VII – 31.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi
Pritet një tjetër seri finale me rivalitet të madh dhe atmosferë të zjarrtë në të dy qytetet./PrizrenPress.com/
