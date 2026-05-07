14.9 C
Prizren
E premte, 8 Maj, 2026
type here...

FokusSport

Trepça dhe Bashkimi përballen sërish për titullin e kampionit – ky është orari i finaleve

By admin

Trepça dhe Bashkimi do të përballen edhe këtë edicion në finalen e madhe të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, në një rivalitet që tashmë është bërë tradicional në basketbollin kosovar.

Dy skuadrat u ndeshën edhe sezonin e kaluar në finale, ku mitrovicasit triumfuan me rezultat 4:2 në seri. Po ashtu, Trepça ka dalë fituese edhe në dy finalet e fundit të Kupës së Kosovës ndaj Bashkimit.

Finalet nisin të dielën në Mitrovicë, ndërsa kampion shpallet skuadra që arrin katër fitore, raporton PrizrenPress.

Orari i finaleve:

Finalja I – 10.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi

Finalja II – 13.05.2026 (E mërkurë)
Trepça – Bashkimi

Finalja III – 17.05.2026 (E diel)
Bashkimi – Trepça

Finalja IV – 20.05.2026 (E mërkurë)
Bashkimi – Trepça

Finalja V – 24.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi

Finalja VI – 27.05.2026 (E mërkurë)
Bashkimi – Trepça

Finalja VII – 31.05.2026 (E diel)
Trepça – Bashkimi

Pritet një tjetër seri finale me rivalitet të madh dhe atmosferë të zjarrtë në të dy qytetet./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Lejson Zeqiri i Bashkimit shpallet MVP i publikut
Next article
Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së

Më Shumë

Sport

Totaj uron Bashkimin për kualifikimin në finale

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Play-Off-it, pas një fitoreje të rëndësishme të arritur në një atmosferë të zjarrtë sportive, të mbushur me...
Sport

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Malisheva ka arkëtuar pikët e plota në udhëtim te Prishtina, sfidë që u zhvillua në Hajvali. Mysafirët arkëtuan pikët e plota me rezultat 0-1, ku...

Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Prizreni mirëpret mijëra turistë, sivjet prioritet edhe turizmi rural

Shpërthen bombola e gazit, përfshihet nga zjarri një shtëpi në Prizren

Nis shpërndarja e plehut artificial për mbi 1 mijë bujq në Rahovec

Bashkimi humb Kenny Wooten para ndeshjes vendimtare ndaj Borës

“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria” – Osmani vlerëson festivalin në Gjonaj

Nis sot rikonstruktimi i rrugës Kijevë–Malishevë

Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Në Prizren përkujtohet dëshmori Halil Gashi

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Liria mposht Besën e Pejës, tri pikë jetike në shtëpi

Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Policia mban ligjëratë në Fakultetin Juridik në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne