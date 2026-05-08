Kurti kujton Ekrem Rexhën: Ishte shpresë për rindërtimin e vendit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar komandantin e Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Ekrem Rexha, në 26-vjetorin e vrasjes së tij.

Përmes një mesazhi publik, Kurti e cilësoi komandant Drinin si një ndër figurat më të rëndësishme të luftës çlirimtare, duke veçuar rolin e tij si udhëheqës i Zonës Operative të Pashtrikut dhe kontributin në hartimin e planit për çlirimin e Prizren me rrethinë, raporton PrizrenPress.

Sipas Kurtit, kontributi i Ekrem Rexhës nuk përfundoi me luftën, pasi ai u angazhua edhe në periudhën e paqes për rindërtimin e institucioneve të para të vendit.

“Qytetarët e vendit tonë, sot e kësaj dite, 26 vite pas vrasjes së tij tinzare, komandant Drinin e kujtojnë edhe si mikun e vet kur kanë qenë në vështirësi, si njeriun e rendit dhe paqes”, ka shkruar Kurti.

Ai shtoi se komandant Drini do të kujtohet përherë për bujarinë, dinjitetin dhe profesionalizmin e tij, duke e cilësuar si simbol të shpresës për rindërtimin e Kosovës pas luftës çlirimtare./PrizrenPress.com/

Totaj priti ish-presidenten Atifete Jahjaga, u diskutu për projektin "Murali Çast"

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhevë Lladrovci” në Prizren

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se ka përfunduar rregullimi i rrugës “Xhevë Lladrovci”, pranë “Qylhanit”, me shtrimin e shtresës së dytë të asfaltit. Sipas njoftimit,...
Hajdari pret Grupin e Grave Asambliste – diskutohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Prizrenit

Drejtori i Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari, ka pritur në takim Grupin e Grave Asambleiste, me të cilat...

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

