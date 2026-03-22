11.9 C
Prizren
E diel, 22 Mars, 2026
Sot derbi në Suharekë: Ylli përballet me Trepçën

Derbi i xhiros së 25-të në elitën e basketbollit kosovar zhvillohet sot në Suharekë, ku Golden Eagle Ylli përballet me liderin Trepça në palestrën “13 Qershori”.

Këto dy skuadra së fundmi u takuan në çerekfinale të Kupa e Kosovës në basketboll, ku mitrovicasit dolën më të suksesshëm duke eliminuar therandasit. Po ashtu, Trepça ka dominim edhe në përballjet direkte në ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll këtë edicion, me tri fitore në po aq ndeshje ndaj Yllit.

Sa i përket renditjes tabelare, Golden Eagle Ylli mban vendin e katërt me bilanc prej 11 fitoresh dhe 13 humbjesh, duke synuar ngjitjen në pozitën e tretë deri në përfundim të sezonit të rregullt.

Në anën tjetër, kampionët në fuqi nga Mitrovica, Trepça, kryesojnë bindshëm me 21 fitore dhe vetëm tri humbje, duke e siguruar tashmë vendin e parë para fazës së play-off-it.

Takimi nis nga ora 17:00 dhe pritet të sjellë një tjetër përballje interesante mes dy skuadrave./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

Më Shumë

Lajme

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, në bashkëpunim me shoqatën humanitare “Jetimat e Ballkanit”, shpërndan sot rreth 150 pako ushqimore për familjet në...
Lajme

Subvencionet e papranuara për energji për dhjetor e janar merren nga nesër

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se, duke filluar nga dita e nesërme, qytetarët që nuk kanë përfituar subvencionet...

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Tradita e Bajramit në Prizren, flet Valon Ibrahimi

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale

Junior 06 Moni Bau shkon në finalen e Kupës së Kosovës U16

“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Ilaz Osmanaj, 34-vjeçari që u godit për vdekje nga vetura në Prizren

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Përkujtimi i masakrave të vitit 1999 në Rahovec, publikohet programi i aktiviteteve

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Sot Dita Ndërkombëtare e Poezisë

Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

