18.6 C
Prizren
E premte, 17 Prill, 2026
type here...

Sport

Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

By admin

Finalet e “Play-off”-it në Superligën e Kosovës për femra po vazhdojnë të dhurojnë emocione të mëdha, teksa seria me Bashkimit dhe Pejës 03 ka arritur në ndeshjen e gjashtë.

Bashkimi aktualisht udhëheq serinë me rezultat 3:2, në garën ku kampion shpallet skuadra që arrin katër fitore, raporton PrizrenPress.

Seria ka qenë tejet e luftuar dhe me kthesa të shumta. Ndeshjen e parë e fitoi Bashkimi 66:57, të dytën Peja 03 65:55, ndërsa prizrenaset triumfuan në të tretën dhe të katërtën 91:67 dhe 75:72. Në ndeshjen e pestë, Peja 03 u rikthye me fitore 79:62, duke e shtyrë finalen në duelin e gjashtë.

Dy skuadrat kanë dominuar sezonin, duke u renditur në dy vendet e para të garave të rregullta dhe duke sjellë rivalitet edhe në finalet e tjera të sezonit. Peja 03 ka fituar Superkupën, ndërsa Bashkimi Kupën e Kosovës dhe Ligën Unike, me prizrenaset që janë kampione aktuale.

Ndeshja e gjashtë zhvillohet të dielën, nga ora 19:30, në Prizren, në një sfidë që mund të jetë vendimtare për fatin e titullit kampion./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne