LajmeSiguri

“Kam me ju vra të gjithëve” – Rahovecasi dyshohet se kërcënoi nënën, policia i gjen edhe drogë në banesë

By admin

Policia në Kosovë kanë nisur hetimet ndaj një personi në Rahovec, nën dyshimet për dhunë të rëndë në familje dhe posedim të substancave narkotike.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Xhelal Hajda”, ku i dyshuari ka kanosur seriozisht me jetë nënën e tij.

Sipas të dhënave nga organet e hetuesisë, ngjarja ka ndodhur në orët e mbrëmjes, ndërsa i dyshuari raportohet se ka qenë në gjendje të rënduar emocionale. Në dëshmitë e siguruara nga kallëzimi penal, kanosja ndaj viktimës ndërlidhet me motive të kaluara familjare, specifikisht me vrasjen e babait të të dyshuarit.

Pas denoncimit të rastit, Prokuroria e Shtetit në koordinim me Policinë e Kosovës ka iniciuar procedurën penale për veprën “Dhunë në familje”.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të dyshuarit, zyrtarët policorë kanë gjetur dhe sekuestruar edhe një sasi prej rreth 4.5 gramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë.

Policia dhe prokuroria janë duke vazhduar veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, teksa i dyshuari ngarkohet për dy vepra të ndara penale.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
‘As të gjallë, as të vdekur’ –Ja ku u mbajt për gjysmë shekulli trupi i Azem Galicës që serbët të mos e gjenin kurrë

Më Shumë

Lajme

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur krenarinë për suksesin e nxënësve prizrenas që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën finale të Olimpiadës...
Lajme

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, ndërsa vranësira më të dendura...

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

Donacion humanitar në Suharekë: Dhurohen 20 mijë kg miell për familjet në nevojë

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Qytetari e quan “xhenaze” kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: “Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend”

Valmir Kakruki te Bashkimi

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Nuk ndalet Bashkimi, merret vesh me Divine Myles?

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Breshër dhe erëra të forta në Prizren, publikohen pamje nga Korisha

Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

Gjendet personi i humbur në Prizren, ekipi i kërkim-shpëtimit jep detajet

Lajmet e Fundit