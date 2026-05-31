Medalje e argjendtë për Kosovën, shkëlqen Gresa Bakraqi në Monako

Kosova ka regjistruar një tjetër sukses në arenën ndërkombëtare të atletikës, pasi atletja Gresa Bakraqi ka fituar medaljen e argjendtë në Kampionatin Evropian të Shteteve në Zhvillim, që po mbahet në Monako.

Bakraqi u rendit e dyta në disiplinën e 1500 metrave, duke siguruar një vend në podium dhe duke i sjellë Kosovës medaljen e argjendtë në këtë kampionat.

Me këtë rezultat, ajo përfaqësoi denjësisht ngjyrat e Kosovës dhe kontribuoi në promovimin e atletikës kosovare në skenën evropiane./PrizrenPress.com/

"Oldtimer-ët" në Prizren – Makina "arkaike" në qytetin e vjetër
Ballkani U19 shpallet kampion i Kosovës, siguron pjesëmarrjen në Evropë

Sot Çekia-Kosova: Dardanët synojnë rezultat pozitiv

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sot në Pragë luan kundër Çekisë, në një ndeshje miqësore. Çekët dhe Dardanët do të përballen në Epet Arena, në...
"Festa e Automjeteve Historike" mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Në kuadër të "Oldtimer Fest Prizren 2026", Komuna e Dragashit në bashkëpunim me Oldtimer Club Prizren organizon "Festën e Automjeteve Historike" në qendër të...

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Spërkatje kundër EHKK-së në pesë fshatra të Malishevës, publikohet orari

VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

‘As të gjallë, as të vdekur’ –Ja ku u mbajt për gjysmë shekulli trupi i Azem Galicës që serbët të mos e gjenin kurrë

Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

“Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë” – Munishi hedh poshtë spekulimet

Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

